O distanciamento social e a perda de empregos tornaram algumas das resoluções de 2020 inatingíveis. Neste momento, as pessoas anseiam tempos melhores e um possível retorno à normalidade mediante a distribuição das vacinas para a COVID-19 e, embora essa realidade ainda esteja a dar os primeiros passos, as pessoas tentam manter algum otimismo ao fazerem uma lista de metas que querem alcançar com o novo ano.

No entanto, é importante lembrar que 2021 não se destina a servir como um estímulo para mudanças radicais, a menos que esteja preparado para elas. Deve, antes, servir como uma transição entre o comportamento do ano passado e a almejada mudança no estilo de vida para o seu presente.

Ao tornar as suas resoluções realistas, há uma maior probabilidade de mantê-las durante todo o ano, incorporando um comportamento saudável no seu dia a dia.

Seguem várias dicas para que essa mudança realmente aconteça e deixe de ser uma ficção:

Comece com coisas pequenas

Faça resoluções que você acha que pode cumprir. Se, por exemplo, o seu objetivo é fazer exercício físico com mais frequência, agende dois ou três dias por semana, em vez de sete. Se gostaria de comer de forma mais saudável, experimente substituir a sobremesa por outra coisa de que goste, como frutas ou iogurte, em vez de ver sua dieta como uma forma de punição que o faz sentir péssimo(a) e sem vontade de prosseguir com essa meta. Tente ver sempre as coisas positivas em cada substituição que faz.

Mude um comportamento de cada vez

Os comportamentos que não são saudáveis ​​desenvolvem-se ao longo do tempo. Assim, a substituição de comportamentos não saudáveis ​​por outros saudáveis ​​requer tempo e força de vontade. Não fique emocionalmente sobrecarregado(a) ao pensar que tem que reavaliar tudo na sua vida. Em vez disso, trabalhe para mudar uma coisa de cada vez. Comece por aquelas que lhe parecem mais “fáceis” de mudar e vá aumentando a dificuldade à medida que vai saboreando as pequenas conquistas diárias.

Fale sobre as suas resoluções às pessoas mais próximas

Compartilhe as suas resoluções com a família e amigos mais próximos. Ter alguém com quem partilhar os seus objetivos e subsequentes dificuldades e sucessos torna sua jornada para um estilo de vida mais saudável muito mais fácil e menos intimidante. Considere entrar, por exemplo, num grupo de apoio para alcançar seus objetivos (exemplo: uma aula de grupo num ginásio, um grupo de colegas de trabalho que querem deixar de fumar).

Não se culpe, mas seja o responsável pelas suas escolhas

A perfeição é inatingível. Lembre-se que pequenos erros ao atingir os seus objetivos são normais. Não desista só porque comeu um brownie e acha que colocou em causa a sua dieta, ou porque faltou ao ginásio durante uma semana mais ocupada. Todas as pessoas têm momentos bons e menos bons. Não se culpe de coisas que lhe fugiram do controlo, mas assuma a sua responsabilidade ao decidir se recupera os seus objetivos ou se desiste deles.

Peça ajuda

Aceitar a ajuda de quem se preocupa consigo fortalecerá a sua resiliência e a sua capacidade de gerir o stresse causado pela sua resolução. Se se sentir oprimido ou incapaz de atingir os seus objetivos sozinho(a), considere a possibilidade de procurar ajuda profissional. Os psicólogos são profissionais competentes para entender a conexão entre a mente e o corpo, podendo oferecer estratégias sobre como ajustar os seus objetivos para que sejam alcançáveis, bem como ajudá-lo(a) a mudar comportamentos e a lidar com questões emocionais.

Comece 2021 confiante de si próprio(a) e não permita que fatores externos lhe roubem a determinação de querer mais e melhor para si. Bom Ano Novo!

Um artigo da psicóloga clínica Laura Alho, da MIND | Psicologia Clínica e Forense.