Filomena Cautela reagiu a toda a polémica que envolve o processo dos Anjos contra Joana Marques. A apresentadora da RTP utilizou a sua página de Instagram para expor o seu ponto de vista, fazendo pensar sobre um outro assunto paralelo ao que está a acontecer um tribunal - a onda de ódio que circula na internet.

Através de um vídeo, 'Mena' começou por revelar:

"É compreensível que as pessoas queiram falar sobre o assunto. É caricato, é curioso e envolve celebridades... percebo, até porque não há assuntos verdadeiramente importantes para se escrutinar neste país", começa por dizer a apresentadora.

"Agora a onda de ódio, de bullying absolutamente asqueroso que tem andado a escorrer pelas redes sociais e por tudo quanto é lado em relação às duas partes, o que é muito desproporcional. Eu já vi ameças feitas à famíília dos Anjos, é avassalador", diz Filomena.

Por fim, a apresentadora fala da importância de se defender a liberdade de expressão mas mostra-se novamente contra os comentários de ódio para o lado dos artistas.

"Acho que é evidente que vamos sempre lutar pelo direito da Joana, seja de quem for, de poder brincar, gozar, fazer piadas, fazer montagens, distorcer áudios, isso é um direito adquirido, vivemos num país livre e liberdade é mesmo assim. Agora, daí até ao pessoal se achar no direito de ir para as redes sociais ameaçar, humilhar, dizer as ofensas mais asquerosas em comentáriros infindáveis, a mim já me parece um bocadinho esquisito", refere.

Também Bruno Nogueira se manifestou, esta sexta-feira, sobre o caso do momento. Numa partilha feita nas redes sociais, o humorista defendeu a colega.

"Por muito que tente criar empatia pelo sofrimento deles, tudo isso esbarra naquilo que está escondido atrás deste processo: tentar apagar aquilo que não nos agrada", refere.

"Pode ou não gostar-se do que a Joana faz, pode ou não gostar-se do que os Anjos fazem, mas é inimaginável que isso dê origem a uma multa de um euro que seja. Se os Anjos ganhassem este processo, perdíamos todos, humoristas e não humoristas. E perdiam sobretudo eles, por ironia do destino", disse o humorista.