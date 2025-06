Inês Gutierrez partilhou uma mensagem de uma seguidora que a deixou revoltada. É que esta 'fã' sugeriu que ela colocasse um aparelho nos dentes.

"Já pensaste em colocar aparelho nos dentes? Porque precisava", escreveu uma seguidora, levando uma reposta irónica por parte da influencer. "Posso marcar consulta consigo?", afirmou Inês.

"Comigo não! Mas pode apenas aceitar uma sugestão. Clínicas não lhe devem faltar para ir", continuou o internauta.

Perante estas palavras, a atriz partilhou um desabafo sobre como é que é para si receber este tipo de mensagens invasivas e de como é que isto a faz sentir hoje em dia.

"Recebi esta mensagem de uma mulher - que não conheço, que nem tem uma foto dela própria no perfil - a sugerir que eu devia pôr aparelho nos dentes. Respondi proprositadamente para perceber até onde é que se vai com este tipo de 'opinião'. Não é sobre os dentes. Eu, por acaso, até tive a possibilidade de usar aparelho há uns anos e hoje gosto muito do meu sorriso. Repito: hoje. Mas... e se não gostasse? E se fosse ainda uma insegurança? E se não estivesse no mood certo para encaixar este tipo de comentário gratuito?

O que me assusta é isto ser tão comum, tão automático, tão cru. Entre mulheres, entre pessoas que deviam espalhar empatia, não juízo. As redes sociais dã-nos voz sim, mas é bom lembrarmo-nos que a liberdade de expressão não é liberdade de agressão. E que, por trás de cada perfil, há alguém com história, com corpo, com tempo, com dias bons e dias maus. O digital é a proximidade que podemos criar, não é desculpa para sermos desumanos", concluiu.

A carreira de Inês Gutierrez

Inês Gutierrez era apresentadora da TVI, cargo que abandonou por iniciativa própria em 2022, para se dedicar exclusivamente ao digital. Hoje é influenciadora, organiza o evento anual 'Ponto Gutierrez' e, em janeiro desde ano, voltou aos palcos, depois de dez anos longe da representação. A peça 'Pernas para que te quero' esteve em cartaz no Teatro Independente de Oeiras.

Foi também nessa altura em que a atriz comunicou aos seguidores que comprou uma casa com o namorado João Montez, com quem tem uma filha, Maria Luísa, de três anos. O processo, contudo, não foi fácil.

"Finalmente! Está feito. Não há palavras que expliquem o que sentimos neste momento. Um mix de felicidade, alívio e aquele cansaço bom de quem finalmente chega ao fim de uma maratona. Foram meses de espera, contratempos, aprendizagens, burocracias infinitas, noites mal dormidas e uma carga emocional gigante. Envelhecemos uns anos, sem dúvida. Houve momentos em que pareceu impossível, mas nunca desistimos. E hoje, com a caneta na mão e o papel assinado, percebemos que valeu a pena", confessou Inês Gutierrez.

Inês e João Montez, apresentador do programa 'Querido, mudei a casa', começaram a namorar em 2017. Inês trabalhava numa agência e João era seu agenciado, confessou a influencer numa entrevista. "Ele é um super companheiro, muito gentil e muito charmoso", acrescentou Inês.

