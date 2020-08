Está mais do que provado cientificamente que o exercício físico contribui (e muito) para a nossa saúde mas esta informação não será propriamente algo que desconhecia até agora. Por isso, acabaram-se, de uma vez por todas, as desculpas para adiar a sua prática. Sim, estamos a falar consigo, que nunca fez qualquer tipo de atividade física ou que há muito tempo deixou de o fazer. Independentemente de o ter feito por preguiça, por doença ou por lesão, está na altura de calçar as sapatilhas e mexer-se.

O objetivo é que deixe de integrar o grupo de pessoas inativas que no nosso país, segundo os dados do Eurobarómetro de 2019, ronda os 74% e se torne mais saudável. As vantagens que vai encontrar são muitas pois, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a prática regular de atividade física contribui para a prevenção e para o tratamento de patologias crónicas não transmissíveis como a doença cardíaca, o acidente vascular cerebral (AVC), a diabetes, o cancro da mama e o cancro do cólon.

Ajuda também a prevenir a hipertensão, a combater o excesso de peso e a obesidade e contribui, ainda, para uma melhoria da saúde mental, da qualidade de vida e do bem-estar. Começar não vai ser fácil, pois o corpo tem se adaptar a rotinas novas ou já esquecidas e a mente tem de combater a preguiça, mas é tudo uma questão de mentalização. "Em primeiro lugar, é preciso estar ciente de que não é fácil e que há um caminho a percorrer. Depois, é pensar nas metas que quer atingir, começar e, em simultâneo, adotar uma alimentação saudável e descansar", aconselha Nilton Bala, treinador pessoal (PT) a que muitas estrelas nacionais recorrem.

"Quando os resultados começarem a aparecer, a motivação cresce", garante o autor do livro "Fique em forma em 28 dias", publicado pela editora Contraponto. "A prática de exercício físico liberta endorfinas, uma hormona que está associada ao bom humor e é um analgésico natural", garante. "Por isso, não há quem saia da minha aula triste, apesar de muitas vezes os alunos chegarem cansados", refere o personal trainer, que já treinou nomes famosos como Sara Sampaio, Maria Cerqueira Gomes e Ruben Rua.

1. Ir ao médico

É um passo essencial. Antes de começar ou recomeçar a fazer exercício físico, é fundamental ir ao médico. "É muito importante fazer um check-up antes de iniciar a prática desportiva, até porque há muitas pessoas que têm problemas e não sabem e convém saber se há restrições a nível patológico", aconselha Nilton Bala.

2. Escolher a modalidade

Esqueça as modas ou o que os seus amigos fazem. Mais importante do que tudo isso, é encontrar a sua modalidade ou as suas modalidades, a ou as atividades que lhe dão mais prazer. "Nem que seja fazer uma caminhada ou um jogging durante 30 minutos já é válido. Só o facto de as pessoas começarem a exercitar-se é importante e benéfico para a saúde, sem esta é que não fazemos nada. O exercício físico contribui ainda para termos mais energia e força", salienta o personal trainer.

3. Decidir se vai sozinho ou acompanhado

Esta é outras das opções a fazer. "Há quem precise do acompanhamento de um treinador pessoal, mas há também quem seja completamente autónomo. Há pessoas que deixam de treinar e quando regressam, começam a trabalhar sem ajuda", afirma Nilton Bala. "Além disso", acrescenta, "nem todas as pessoas têm a possibilidade de ter um PT ou de se inscreverem num ginásio e foi a pensar nelas que escrevi este livro", revela.