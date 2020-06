4. Exercício para glúteos, quadríceps, isquiotibiais e adutores

Faça lunges ida e volta. Para fazer os lunges tem de manter a parte superior do corpo em linha reta, com os ombros para trás e o queixo para cima. Depois dê um passo em frente, baixando as ancas até que os joelhos façam um ângulo de 90 graus. Quando regressar à toalha, faça uma prancha lateral só de um lado e conte até 30.

"Este exercício trabalha glúteos, quadríceps, isquiotibiais e até algum adutor, abdutor e gémeos", explica Tiago Silva. "A prancha é benéfica para a zona lombar, zona lateral do abdominal e oblíqua", reforça ainda o treinador pessoal.

5. Exercício para gémeos, glúteos, quadríceps e isquiotibiais

Dê pequenos saltos para a frente e faça um agachamento. Repita até voltar de novo à toalha. Chegando à toalha, faça uma prancha lateral do lado oposto. "Trabalha gémeos, glúteos, quadríceps e isquiotibiais. A prancha é benéfica para a zona lombar, zona lateral do abdominal e oblíqua", afirma Tiago Silva, treinador pessoal.

6. Exercício para o reto abdominal, o abdominal inferior, o abdominal oblíquo, quadríceps e adutores

Corra de lado, olhando para o mar e levantando bem os joelhos, batendo com eles na mão. No regresso, olhe para o mar na mesma para trabalhar os dois lados externos da perna. Chegada à toalha, faça 30 repetições de mountain climb. Coloque-se na posição de prancha, de seguida dobre uma das pernas até o joelho chegar ao nível do peito.

Recolha a perna dobrada e faça o movimento para a outra perna. "Este exercício trabalha gémeos, quadríceps, isquiotibiais, adutor e abdutor. O mountain climb trabalha a zona lombar, o reto abdominal, o abdominal inferior, o abdominal oblíquo, quadríceps e adutores", esclarece Tiago Silva, treinador pessoal.

7. Exercício para quadríceps, isquiotibiais, gémeos e glúteos

A parte final do treino, meia hora depois, consiste em entrar no mar com água pela cintura e tentar correr durante cinco minutos no máximo. "Este exercício trabalha a zona do quadríceps, isquiotibiais, gémeos e até glúteos", sublinha Tiago Silva, treinador pessoal. No final, antes de sair da água para regressar à toalha para o (mais do que) merecido descanso, aproveite para se refrescar com um mergulho relaxante e revigorante.