Os desportistas sentem-se mais independentes e seguros. No caso da natação, a estes benefícios acrescenta-se o facto da água permitir uma liberdade de movimentos que o trabalho a seco não proporciona. Isto favorece a vertente lúdica, facilitando o relaxamento mental.

5. Diminui a dor e o risco de lesões

O fortalecimento do nosso organismo faz com que muitas dores de origem difusa diminuam. A natação é um dos desportos mais recomendados pelos especialistas para acalmar patologias que impliquem muitas dores, como a fibromialgia.

6. Retarda os efeitos do envelhecimento

Tanto a nível físico como psicológico. São vários os estudos que confirmam que uma pessoa de 65 anos que faz exercício regularmente tem uma maior capacidade física e vital.

7. Permite fazer desporto ao sabor das ondas

Aproveite os dias de praia e os seus tempos livres na piscina para fazer alguns exercícios:

- Glúteos e pernas

Em pé, com a água pela cintura, contraia os glúteos e estique a perna esquerda para trás. Volte à posição inicial e repita o movimento, mas com a perna direita. Faça uma série de 10 repetições para cada perna.

Em pé, com a água pela cintura, pés juntos, coloque a mão esquerda na cintura e levante a perna esquerda para o lado, permanecendo nesta posição durante alguns segundos. Repita 20 vezes com cada perna.

- Abdominais e cintura

De pé, com a água à altura do peito e os braços cruzados, suba os joelhos enquanto contrai a barriga, depois estique as pernas para o lado esquerdo, volte ao meio novamente enquanto flete os joelhos sem pousar os pés no chão. Faça o exercício de novo, mas para o lado direito. Repita 15 vezes para cada lado.