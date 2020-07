O treinador pessoal de celebridades como Sandra Bullock, Natalie Imbruglia e Naomi Campbell, entre outras estrelas norte-americanas, também quer que as portuguesas fiquem em forma com um plano de exercícios que se adapta à anatomia dos quatro tipos de mulher. nomeadamente tubo, pera, maçã e ampulheta. Matt Roberts garante que, se adicionar a este programa uma alimentação equilibrada e saudável, poderá alcançar a silhueta com que sempre sonhou.

"O mais importante é que a mulher se sinta bem consigo mesma", explica o famoso treinador pessoal. "O meu trabalho consiste em ensiná-la a conhecer o seu corpo para que aprenda a controlá-lo desde cedo [entre os 18 e os 25 anos]. Tento que ganhe consciência da realidade e que defina metas alcançáveis. Se realizar o meu programa de forma constante, no mínimo três ou quatro vezes por semana, pode notar resultados no espaço de um mês", garante.

Lunges à frente (20 repetições)

Coloque-se em pé, com as pernas afastadas à largura das ancas. Dê um passo em frente (sem deixar que o joelho ultrapasse a ponta do pé) e desça o corpo na vertical, deixando o joelho que fica para trás à altura do pé. Mantenha a postura e repita com a outra perna.

Agachamentos (20 repetições)

Coloque-se em pé, com as pernas afastadas à largura dos ombros e as mãos apoiadas nas ancas. Flita, de seguida, os joelhos (como se fosse sentar-se numa cadeira atrás de si) até sentir tensão nas coxas. Mantenha a posição alguns segundos e volte ao início.