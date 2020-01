As emoções podem ser arrebatadoras e determinantes para a nossa saúde e bem-estar geral. E quando temos consciência delas, as primeiras questões que nos surgem na mente são: porque é tão difícil controlá-las e como é que aprendemos a geri-las de uma maneira saudável? Para darmos resposta a estas questões, precisamos de saber primeiro o que é a Saúde Emocional.

A Saúde Emocional é definida como a capacidade de controlar e gerir as mudanças de comportamento, advindas de um estado emocional alterado, e que influenciam inevitavelmente qualquer esfera da nossa vida (profissional, relacional, pessoal ou outras). Desta forma, a emoção é um estado mental associado ao sistema nervoso, causado por alterações químicas associadas a pensamentos, sentimentos, respostas comportamentais e a um determinado nível experienciado de prazer ou desprazer.

Embora a Saúde Mental e a Saúde Emocional sejam complementares e estejam relacionadas entre si, são dimensões bastante diferentes. Ter uma boa saúde emocional não significa ter ausência de problemas de saúde mental. Estar mental ou emocionalmente saudável é muito mais que estar livre da depressão, da ansiedade ou de outras psicopatologias. Não ter qualquer doença mental também não é sinónimo de se estar emocionalmente saudável. No entanto, há pelo menos uma coisa em comum em ambas: tal como em qualquer estado desejado, a saúde emocional requer vontade de mudança, dedicação e esforço. Um estado emocional saudável não acontece no imediato e sem treino.

Há mais de quarenta anos que os psicólogos estudam a saúde emocional. Atualmente, acredita-se que a saúde emocional é mais do que o mero otimismo que caracteriza as pessoas positivas; é antes a compreensão genuína do que realmente nos torna mais felizes. E o que nos torna felizes varia de pessoa para pessoa e das diferentes fases de vida que atravessamos. Isto exige autoconhecimento.

Porque não gostamos das emoções negativas?

As emoções negativas são mais notórias e parecem perdurar mais no tempo do que as emoções positivas. Uma boa parte da pesquisa científica tem demonstrado que as emoções negativas possuem maior valor funcional. Os riscos de responder inadequadamente a eventos negativos são maiores do que os riscos de responder inadequadamente a eventos positivos, uma vez que eventos negativos podem levar-nos à morte (por exemplo, se estivermos com raiva podemos avaliar o comportamento do outro como provocatório ou ameaçador e contra-atacamos), enquanto os eventos positivos aumentam nosso bem-estar.

Quando somos assomados por algum evento que nos despoleta emoções negativas, significa que algo fugiu do nosso controlo ou que um objetivo foi bloqueado e nos está a gerar desconforto, stresse, frustração, tristeza e até mesmo raiva. Esse bloqueio requer a redefinição de novos planos para ultrapassá-lo. Consequentemente, as emoções negativas exigem a alocação de mais recursos cognitivos de forma a lidar com a situação, comparativamente com as emoções positivas.