Quase metade (46%) dos portugueses com idade igual ou superior a 25 anos dormem menos de 6 horas por dia, 21% dizem que demoram mais de 30 minutos para adormecer e 32% consideram ter um mau sono.

Estes são dados de um questionário realizado pela Sociedade Portuguesa de Pneumologia e pela Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho que abrangeu uma amostra de 643 portugueses com idade igual ou superior a 25 anos.

Perante estes resultados, a Sociedade Portuguesa de Pneumologia divulgou um vídeo onde as médicas Susana Sousa e Sílvia Correia alertam para os riscos das noites mal dormidas e para os maus hábitos de sono repetidos ao longo da vida.

As médicas deixam algumas recomendações em vídeo para que os portugueses possam dormir melhor.

Veja o vídeo

"Apesar da crescente divulgação sobre a importância do sono e das doenças relacionadas com o sono, a maioria dos portugueses mantém maus hábitos de higiene do sono e não lhe atribui a mesma importância do que a uma nutrição saudável ou a prática de exercício físico regular", afirmam as médicas pneumologistas.

O estudo indicou ainda que 40% dos inquiridos reportam dificuldade em manter-se acordados durante a condução e outras atividades diárias.

"A má higiene do sono afeta negativamente a qualidade de vida em termos de perda de memória, sonolência acentuada, défice de concentração, irritabilidade e alteração do humor. A sonolência associada a esta má higiene do sono aumenta o risco de acidentes de viação e de acidentes de trabalho. Se o número de horas de sono for inferior ou igual a 5 horas, o risco cardiovascular também aumenta", acrescentam Susana Sousa e Sílvia Correia.

10 recomendações médicas para dormir melhor

- Evite cafeína, álcool e nicotina 4 a 6 horas antes de dormir

- Mantenha a temperatura do quarto a 18/19 graus