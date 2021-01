Salmão grelhado com lima e sementes de chia

Preparação

1. Lave os filetes de salmão e seque-os com papel de cozinha. Disponha-os numa travessa funda e adicione o sumo de duas limas, o molho de soja com água, ramos de funcho de rama e o azeite. Deixe marinar durante cerca de 30 minutos.

2. Corte a restante lima finamente. Numa frigideira antiaderente, coloque os filetes de salmão a cozinhar durante um minuto com a pele virada para cima. Vire o filete de lado e retire imediatamente.

3. Disponha entre duas a quatro fatias de lima em cada filete de salmão no lado da pele e, com uma colher, coloque um pouco de mirin.

4. Grelhe o peixe com a pele virada para baixo dois a três minutos ou até a lima caramelizar. Polvilhe o salmão com as sementes de chia. Sirva com uma salada de abacate e lima.