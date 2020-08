Risoto de farinheira com cogumelos e camarão

Preparação

1. Pique o alho e a cebola e reserve para uso posterior. Lamine os cogumelos e reserve. Coza a farinheira em água temperada de sal. Depois de cozida, escorra-a e reserve a água. Retire a pele à farinheira, pique-a e reserve.

2. Faça um refogado com 1,5 dl de azeite, a cebola e o alho. Reserve. Coza o arroz arbóreo em metade do caldo de carne, adicionando o resto à medida que este for secando, durante 15 minutos. De seguida, reserve.

3. Junte ao refogado o vinho branco, a farinheira e os cogumelos durante cerca de três minutos. Ferva dois decilitros de água. Adicione o arroz arbóreo com dois decilitros de água ao preparado anterior e deixe ferver.

4. Junte os camarões, o tomate fresco cortado em pedaços, o parmesão ralado e a manteiga ao risoto. Envolva tudo, cuidadosamente, durante um minuto. Retire o tacho do lume e retifique os temperos. Sirva de imediato.