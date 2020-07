Piza de cogumelos e abacate com base de bróculos e molho de queijo

Preparação

1. Coloque, numa pequena tigela, a água e o fermento. Envolva delicadamente até diluir. Adicione, de seguida, o azeite, o sal e a farinha e amasse, incorporando os ingredientes.

2. Junte os brócolos triturados e envolva bem. Amasse, com as mãos, até obter uma massa fofa e homogénea.

3. Tape a tigela com película aderente e reserve à temperatura ambiente até dobrar de volume.

4. Coloque a massa numa bancada polvilhada com um pouco de farinha e tenda-a com um rolo da massa, estendendo-a até obter um círculo.

5. Transfira a massa para uma forma de piza untada com azeite e polvilhada com um pouco de farinha. Leve ao forno a cozer.

6. Retire a base da massa do forno e sobreponha-lhe os cogumelos e o abacate descascado em tiras largas e reserve no forno.

7. Leve um tacho ao lume com o leite e com o queijo mozarela, mexendo sempre. Quando o queijo derreter, verta-o sobre a piza. Tempere com pimenta e decore com a salsa. Sirva de imediato.