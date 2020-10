Hambúrgueres de abóbora e aveia

Preparação

1. Triture as sementes de linhaça, reduzindo-as a pó. Tempere a abóbora com flor de sal, pimenta, canela e cominhos. Envolva em papel de alumínio e leve ao forno, pré-aquecido a 180º C, durante 30 minutos.

2. Refogue o alho e a cebola e reserve para uso posterior. Junte a salsa frisada. Num recipiente à parte, misture a aveia com a linhaça e envolva bem uma na outra.

3. Retire a abóbora do forno e esmague-a com um garfo enquanto ainda está quente. Junte a mistura da aveia com a linhaça e o refogado. Misture bem e leve ao frio durante uma hora ou deixe arrefecer até poder moldar os hambúrgueres.

4. Molde os hambúrgueres e frite-os numa frigideira quente, com um fio de azeite, três minutos de cada lado.

5. Retire os hambúrgueres da frigideira, removendo o azeite em excesso com a ajuda de papel absorvente. Sirva-os acompanhados de uma salada ou de arroz integral.