Bolo de chocolate light com amêndoas raladas

Preparação

1. Separe as claras e bata-as em castelo com uma pitada de sal. Unte uma forma redonda com 20 centímetros de diâmetro com manteiga light e forre o fundo com papel vegetal.

2. Misture as gemas com o leite evaporado, o adoçante, o cacau, o conhaque, o pão ralado, as amêndoas raladas e o fermento em pó. Acrescente as claras em castelo e misture suavemente.

3. Recheie a forma com o preparado anterior e cozinhe durante 10 minutos no micro-ondas com a potência a 70%, até ao ponto em que, se enfiar um palito no centro do bolo, este sai limpo.

4. Retire o bolo do forno. Deixe repousar durante alguns minutos e desenforme. Sirva o bolo morno ou frio.