"Esta receita é muito simples e uma alternativa ao bacalhau da consoada. Também considero uma ótima opção para fazer o aproveitamento das sobras de bacalhau cozido, do dia da consoada", diz-nos a autora da receita, a Margarida do blogue "Sabores da Minha Cozinha".

Recorrendo aos alimentos tropicais mais usados, como a banana e o coco, esta sopa evoca o sabor – e a diversão – dos climas mais quentes. Também é uma ótima forma de aproveitar as bananas em fim de vida: quanto mais madura a banana, mais doce a sopa. Uma sugestão Too Good To Go.

Faça uma bela marinada com o tofu e, depois, asse-o no forno. Obterá estes nueggets de cor dourada e de muito sabor. O molho combina na perfeição. Uma sugestão a partir do livro "Vegetal a 100%".

O pão do dia anterior nunca ficou tão saboroso. Tomate, manjericão, bacon ou fiambre são combinação irresistível.

Dê uso às sobras de frango nestas deliciosas empadas. Caso opte por cozer a carne para a receita, faça-o num caldo aromatizado com cebola, aipo, cravinho, entre outros ingredientes.

Um clássico da gastronomia portuguesa mereceu a atenção do chefe de cozinha Rui Paula que recriou a Sopa da Pedra numa versão mais saudável. Teve o apoio de uma colega de profissão, Catarina Correia, e do nutricionista João Rodrigues.

Cordon Blue é um termo de cozinha que significa "de alta categoria". Assim, este frango suculento embrulhado em presunto e queijo cremoso é do mais delicioso que pode haver.

Uma boa opção para entrada, ou como refeição principal, num prato vegan que vai agradar a todos. Experimente.