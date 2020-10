Empadas de frango e cogumelos

Preparação

Aqueça 1/2 colher de sopa de azeite numa frigideira, sobre lume alto. Adicione os cogumelos e o tomilho e salteie até ficarem macios e não largarem líquido. Retire os cogumelos para um prato e reserve.

Na mesma frigideira, aqueça o restante azeite com a manteiga sobre lume médio. Junte o alho-francês e cozinhe por três minutos, até que esteja macio. Adicione os cogumelos, frango desfiado, leite e amido de milho. Tempere com sal e pimenta.

Cozinhe por um minuto, mexendo sempre, até que o creme engrosse. Retire do lume e deixe arrefecer.

Pré-aqueça o forno a 180º C. Unte nove formas de queques com manteiga.

Estenda as folhas de massa quebrada e corte nove círculos com 10 cm e nove círculos com 8 cm. Com os círculos maiores forre as formas já untadas. Divida a mistura de frango e cogumelos pelas empadas. Cubra cada empada com um dos círculos de massa mais pequenos e pressione cuidadosamente as orlas da massa para juntar e selar.

Pincele a parte superior das empadas com o ovo batido e polvilhe com sementes de sésamo.

Coza no forno pré-aquecido durante 30 a 40 minutos ou até estarem douradas.

Deixe arrefecer ligeiramente nas formas e transfira em seguida para uma rede. Sirva as empadas mornas ou à temperatura ambiente.

Nota: para fazer as empadas pode usar sobras de frango assado, por exemplo. Se cozinhar o frango de propósito, coza-o num caldo aromatizado. Para esta receita, cozi o peito do frango num caldo com cebola, aipo, cenoura, cravinho, grãos de pimenta-preta e sal. Deste modo, a carne fica muito mais saborosa.