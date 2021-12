Bacalhau em massa filo

Preparação

Coza os lombos de bacalhau em água temperada com uma folha de louro durante oito a dez minutos. Escorra o bacalhau, limpe-o de peles e espinhas, separando-o em lascas. Reserve a água coada para preparar o molho branco.

Molho branco: num tacho derreta a manteiga, adicione a farinha e misture com uma vara de arames. Acrescente a água de cozer o bacalhau coada pelo passador, pouco a pouco, e vá mexendo com a vara, até apresentar um creme homogéneo. Tempere com sal, pimenta e noz-moscada. Reserve.

Recheio: deite numa frigideira larga um fio de azeite, deixe aquecer. Adicione a cebola cortada em meia-lua e o alho picado, envolva bem. Acrescente a cenoura ralada e a couve coração cortada em tiras fininhas, deixe cozinhar em lume brando, durante alguns minutos.

De seguida, acrescente o miolo de camarão e deixe cozinhar alguns minutos até este mudar de cor. Adicione as lascas de bacalhau e envolva.

Acrescente duas a três colheres de sopa do molho branco e envolva até que todos os ingredientes estejam ligados. Reserve e deixe arrefecer.

Entretanto, no tabuleiro do forno previamente forrado com papel vegetal, estenda uma folha de massa filo e pincele com manteiga derretida. Sobreponha mais cinco folhas, pincelando-as sempre com a manteiga derretida.

Por cima, disponha o recheio de bacalhau arrefecido. Dobre as laterais da massa filo para dentro, depois dobre as extremidades como se fosse um envelope. Pincele por cima com manteiga derretida. Na parte superior faça dois ou três cortes pequenos, para que a massa possa respirar. Por cima, polvilhe com amêndoas laminadas.

Leve ao forno, previamente aquecido a 200 ˚C, durante 25 minutos até que a massa esteja dourada.