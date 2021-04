Sexta

Ao almoço não vamos complicar.

Quiche de alho-francês e tomate cereja

Uma receita simples que pode preparar em menos de 30 minutos. Pode substituir os ingredientes por outros a gosto, fazendo o aproveitamento de vegetais que tenha em casa.

A pensar no lanche, mas também nos dias que se seguem.

Folar da Páscoa

Canela e erva-doce são aromas obrigatórios na época pascal. Este folar faz justiça ao que esperamos numa mesa com os sabores da Páscoa.

Em confinamento, todos merecemos um jantar guloso e petisqueiro.

Camarões crocantes no forno com maionese de coentros

Ficam estaladiços e gulosos estes camarões de forno. Para mergulhar na maionese apaladada com coentros.

Sábado

Almoço com uma receita de forno para toda a família.

Robalo assado com limão, bacon e tomilho

Simples, mas muito saborosa. Uma receita que preparará em poucos minutos e que beneficia do sabor do bacon e das aromáticas.

Lanche com sabor a Páscoa.

Brownie com ovos da Páscoa

Este brownie com ovos da Páscoa é muito simples de confecionar, apenas tem de seguir as indicações que nos deixa Alida Remtula do blogue "Alidasfood".

Para o jantar, não é o prato principal, mas compõe muito bem as entradas.

Queijinhos panados

É uma excelente opção para servir, individualmente, como entrada com um pouco de salada, mas também fica muito bem no centro da mesa.

Domingo

Como poderia faltar ao almoço um dos clássicos da estação?

Cabrito assado no forno com batatinhas

Uma receita com raízes gastronómicas bem portuguesas.

Um projeto culinário para envolver toda a família ao lanche.

Barrinhas suaves de chocolate e amendoim

Estas barrinhas de chocolate e amendoim muito suaves, apesar de tão boas e tão gulosas, conseguem ser bastante saudáveis.

Se algum abuso houve na mesa de fim de semana fica perdoado ao jantar com este creme.

Creme de cenoura

É reconfortante, faz-se com poucos ingredientes e conserva os nutrientes dos vegetais utilizados.