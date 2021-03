Sábado

O que preparamos ao almoço?

Bitoque na frigideira com batata-doce

Hoje aposte neste clássico prato de carne com um acompanhamento inesperado.

O que vai ser o lanche?

Bolo de cascas de banana

Neste bolo de banana não vai deitar fora as cascas do fruto, antes usá-las na receita. Nada vai para o lixo e, verá, as cascas vão conferir uma interessante textura a este bolo fofo.

Hora do jantar, o que levamos à mesa?

Salmão gratinado no forno

A cozinheira Cátia Goarmon e a nutricionista Rita Rocha de Macedo juntaram-se no livro "A Cozinha das Primas" para nos trazerem receitas caseiras equilibradas. Aqui, um delicioso salmão com um molho surpreendente.

Domingo

Há que preparar o almoço. O que incluímos?

Strudel de alheira e maçã

Um strudel salgado recheado com dois ingredientes que nasceram para combinar, a alheira e a maçã. Para completar, uns espinafres.

Lanche para todos. Eis a sugestão

Rolinhos de laranja e alecrim

A gulodice de massa fofa perfeita para o lanche. O caramelo e o glacé de laranja a solidificam depois de frios.

Jantar a acabar o fim de semana. Sem dores de cabeça

Pão com tomatada e ovo escalfado

Como entrada ou refeição leve, estas tostas podem ser ainda mais rápidas a preparar se fizer a tomatada de véspera e a guardar no frigorífico.