O tempero é muitas vezes o toque final que transforma uma boa salada num prato sensacional. Existem inúmeros temperos distintos, desde os doces aos ácidos e fortes, os ricos e cremosos, os picantes, os leves ou aromáticos, mas o mais comum resulta da combinação de um líquido ácido, como o vinagre ou o sumo de limão, com azeite ou óleo e outros condimentos que engrandecem a combinação.

A escolha do vinagre e do azeite (ou do óleo) para a sua salada é geralmente uma questão de gosto pessoal.

- O azeite, com o seu paladar distintivo, rico e frutado, é um elemento clássico dos temperos. Para conseguir os melhores resultados escolha um azeite extra virgem, obtido da primeira pressão. Em algumas saladas deve usar-se somente um azeite de boa qualidade como tempero - por exemplo, uma simples salada de tomate, mozzarella e manjericão não precisa de grande tempero, bastam umas gotas de azeite para desfrutá-la no seu melhor.

- Os óleos, como os de colza, girassol e de grainha de uva, possuem um sabor muito mais suave e são ótimos para temperos que juntem outros paladares mais fortes, tais como ervas aromáticas, mostarda e mel, ou aromas ainda mais fortes, de tipo asiático (como, por exemplo, alho, gengibre e malaguetas).

- O vinagre balsâmico é rico, escuro e doce, sendo ótimo para preparar temperos encorpados. A cor escura do tempero torna-o particularmente adequado para salpicar as saladas e confere um ótimo aspeto a saladas frescas, servidas em pratos brancos.

- Os vinagres de vinho branco ou tinto, bem como os de xerez ou sidra, possuem um paladar leve e fresco e também combinam com outros ingredientes dos temperos clássicos, tais como mostarda, mel, alho e ervas.

- Os vinagres de fruta geralmente têm por base o vinagre de vinho, e por isso partilham as mesmas características, embora muitas vezes apresentem um travo frutado.

- O sumo de limão é um dos ingredientes ácidos clássicos utilizados nos temperos. Possui um sabor leve, muito ácido, pelo que os temperos feitos com sumo de limão beneficiam se lhes for acrescentado um pouco de açúcar ou de mel.

ALGUNS TEMPEROS

Os temperos aqui descritos são verdadeiros clássicos e ficam bem em saladas simples, mas também noutras mais elaboradas feitas com massas, grãos, cereais ou verduras.

Temperos asiáticos

Misture 175 ml de vinagre de vinho de arroz com duas colheres de sopa de açúcar, meia malagueta vermelha finamente cortada, sem sementes, e uma colher de sopa de coentros frescos e cortados até que o açúcar se dissolva. Tempere a gosto com molho de peixe thai.

Em alternativa, junte os ingredientes num frasco com tampa de rosca e agite para misturá-los.

Tempero de vinagre balsâmico

Bata duas colheres de sopa de vinagre balsâmico com quatro colheres de sopa de azeite, sal e pimenta preta acabada de moer a gosto. Em alternativa, junte os ingredientes num frasco com tampa de rosca e agite para misturá-los.

Tempero de queijo azul

Num robô de cozinha ou liquidificador misture 100 g de maionese com 100 g de natas amargas, 75 g de queijo azul esfarelado, uma colher e meia de chá de vinagre de vinho branco e uma boa pitada de pimenta preta, até ficar suave e cremoso.

Tempero de salada César

Bata 100 g de maionese, uma colher de sopa com mostarda de Dijon, um filete de anchovas esmagado, meio dente de alho esmagado, uma colher e meia de sopa de azeite e meia colher de sopa com vinagre de vinho branco. Tempere com pimenta preta moída.

Tempero de mel e mostarda

Bata (ou agite num frasco com tampa de rosca) uma colher de sopa com mostarda de Dijon, uma colher de sopa de mel, meio dente de alho esmagado, duas colheres de sopa com vinagre de sidra, cinco colheres de sopa com óleo de colza e uma boa pitada de pimenta preta.

Tempero francês simples

Bata (ou agite num frasco com tampa de rosca) duas colheres de sopa com vinagre de vinho branco e uma pitada de açúcar, outra de sal, uma boa pitada de pimenta preta e cinco colheres de sopa de azeite.

Tempero de tomate seco ao sol

Bata (ou agite num frasco com tampa de rosca) duas colheres de sopa com vinagre de vinho tinto e dois tomates secos ao sol em azeite finamente cortados, uma pitada de açúcar, uma pitada de sal, uma boa pitada de pimenta preta e cinco colheres de sopa de azeite do frasco com os tomates secos.

Tempero da ilha Thousand

Mexa 100 g de maionese, uma colher de sopa de ketchup de tomate, um salpico generoso de molho inglês, uma colher de sopa de salsa cortada, uma colher de sopa de cebolinho cortado e pimenta preta moída a gosto.