O peito de frango não é uma carne muito interessante no que respeita ao sabor. Mas há soluções criativas para lhe mudarmos o rumo no prato, com molhos, recheios e marinadas. E, acredite, muitas vezes sem carregar nas calorias.

Peito de frango marinado com chá preto, sugestão do livro “Receitas à Volta do Chá”.