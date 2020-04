Bolo de cascas de banana (e com as ditas também)

Preparação

Bata as claras dos ovos até formar castelo e reserve-as no frigorífico.

Lave as cascas das bananas (o ideal são as cascas de bananas maduras, mas sem muitas manchas). No robô de cozinha ou no liquidificador, triture muito bem as cascas, junte-lhes as gemas dos ovos, a manteiga previamente amolecida no micro-ondas e o leite à temperatura ambiente. Triture até obter uma massa uniforme e sem grânulos.

À parte, numa taça ampla, junte o açúcar, a farinha, o fermento, a aveia e a canela. Posto isto, adicione-lhes a mistura obtida no robô de cozinha. Una tudo muito bem.

Agora, vai picar as bananas (grosseiramente) e juntá-las à massa anterior. Nesta fase, verta para o preparado as claras em castelo que reservou no frigorífico. Misture sem o fazer vigorosamente.

Finalmente, numa forma untada com margarina, vai verter a massa do bolo. É opcional, mas se quiser terminar o bolo em beleza, corte uma banana longitudinalmente (utilize a casca na receita) e pressione ligeiramente as duas metades sobre a massa. Fará uma cobertura do bolo visualmente muito apelativa.

Levar o bolo ao forno pré-aquecido a 180 ºC.

Volvidos perto de 30 minutos, faça o teste do palito, para verificar se a massa está bem cozida.