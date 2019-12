Camarões crocantes no forno com maionese de coentros

Preparação

Pré-aqueça o forno nos 200 ºC.

Coloque os camarões cozidos numa taça e envolva-os num fio de azeite, junte um pouco de raspa de limão e envolva-os por fim em pão ralado.

Coloque-os num tabuleiro grande, sem ficarem sobrepostos, e leve-os ao forno durante cerca de oito minutos.

A meio da cozedura, vire os camarões para que fiquem estaladiços por todo (os camarões devem ficar com uma textura al dente e o pão ralado deve ficar seco e dourado).

No último minuto, passe a assadeira para um nível superior e ligue a função grill com ventoinha, para acelerar e garantir que o pão ralado fica o mais estaladiço possível.

Entretanto, prepare a maionese.

Comece por picar os coentros e reserve.

Coloque o ovo no copo da varinha mágica. Junte a mostarda, um pouco de sal e pimenta preta, o óleo e o azeite. Mergulhe a varinha mágica no copo, ligue-a e, lentamente, vá emulsionando a mistura, num movimento de baixo para cima.

Quando estiver bem ligada, passe para uma taça e junte o ketchup, os coentros picados e as raspas de limão.

Prove e retifique os temperos, se for caso disso. Sirva com os camarões acabados de sair do forno.