Cabrito assado no forno com batatinhas

Preparação

Lave muito bem o cabrito e corte-o aos pedaços. Num recipiente, tempere o cabrito com o sal, piripiri, colorau, louro e os alhos esmagados.

Regue com o vinho e deixe-o marinar para o dia seguinte. Coloque o cabrito numa assadeira, unte-o bem com a margarina, regue-o com a marinada e um fio de azeite.

Cubra a assadeira com papel de alumínio e leve ao forno, aquecido a 160 ºC, a assar lentamente cerca de duas horas. Vá verificando a assado e regando com o próprio molho, meia hora antes retire o papel de alumínio, aumente o calor do forno e deixe o cabrito alourar.

Para as batatas assadas: descasque e lave as batatas, corte-as aos gomos e num recipiente tempere-as com sal, pimenta e colorau, envolva e regue com um pouco de vinho branco e um fio de azeite. Leve-as a assar tapadas, com folha de alumínio, durante 20-25 minutos.

Retire a folha de alumínio e leve a assar mais dez minutos até ficarem coradinhas.