Robalo assado com limão, bacon e tomilho

Preparação

No tabuleiro do forno, previamente forrado com papel vegetal, disponha o peixe e tempere com um pouco de sal e pimenta de moinho.

Coloque na cavidade do peixe algumas rodelas de limão e hastes de tomilho.

À volta do peixe coloque algumas fatias de bacon com rodelas de limão, disponha algumas hastes de tomilho por cima, regue com um fio de azeite.

Leve a assar no forno, previamente aquecido a 200 ºC, cerca de 25 a 30 minutos.

A meio da cozedura regue com um pouco de vinho branco.

Sirva acompanhado com feijão-verde cozido.