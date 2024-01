O chef Fábio Bernardino é o autor da nova edição do e-book gratuito “A Irresistível Água da Torneira à Mesa com...”, obra com receitas preparadas com mais eficiência de recursos.

Um dos pratos mais amados da cozinha portuguesa aqui recriado numa versão totalmente vegetariana. Uma sugestão a partir do e-book “Vegetariano à Portuguesa, Com Certeza”.

Sem as carnes, mas com todo o sabor e diversidade de ingredientes que reconhecemos num bom rancho. Uma sugestão retirada do e-book “Vegetariano à Portuguesa, Com Certeza”, uma publicação da Associação Vegetariana Portuguesa.

Lasanha de peru rápida e sem preocupações Uma receita de lasanha que foge à regra de placa, recheio e placa. Aqui desarrumamos a lasanha e o resultado é surpreendente.

Tagine vegetariana de inverno Cozinhar numa tagine é um verdadeiro ritual. Para mais com uma riqueza de ingredientes como temos nesta receita. Se não tiver a tagine, não se acanhe. Pode usar um bom tacho.