Cozido à portuguesa numa versão vegetariana (e deliciosa)

Preparação

Descascar as batatas, as cenouras e os nabos, e cortar ao meio ou em quartos. Lavar e cortar a couve em quartos. Cortar o seitan em pedaços e o chouriço em rodelas.

Colocar o seitan numa panela e temperar generosamente com um fio de azeite, o alho picado, pimentão‐doce, cominhos, o louro e sal. Levar ao lume e saltear por oito a dez minutos, para incorporar bem o tempero e dourar. Retirar para um prato e tapar (para manter‐se quente).

Deitar na mesma panela a batata, a cenoura, o nabo, a couve e uma ou duas rodelas do chouriço (para dar sabor); juntar a água a ferver e um pouco de sal e deixe cozer até os legumes ficarem tenros.

Com uma escumadeira, retirar os legumes e dispor numa travessa com o seitan, o restante chouriço cortado em rodelas e o feijão‐manteiga. Regar com um pouco do caldo da cozedura e um fio de azeite.