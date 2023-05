"Estou um pouco obcecado com este prato! O tofu é usado de duas maneiras: para a pancetta crocante e para fazer o magnífico molho cremoso. Junta‑se tudo com apontamentos de cor e a doçura das ervilhas", diz-nos Max La Manna, autor do livro "Tu Consegues Cozinhar Isto!".

Açorda de camarão com coentros frescos Um clássico da mesa portuguesa aqui interpretado com mão de mestre, a do chef Vítor Sobral.

Sanduíche de frango em pão caseiro de noz Uma sanduíche pode ser uma opção simples e até básica. Ou pode ser esta sanduíche de frango em pão caseiro de noz. Experimente. Uma sugestão da Auchan.

Massada de lulas e nabiças Um prato de massa é uma excelente opção para levar a uma mesa familiar. Mas, não precisa de cair na monotonia como nos revela esta receita retirada do livro "A Irresistível Água da Torneira à Mesa com...", uma edição da EPAL.

Salada russa com tofu Uma deliciosa salada de base vegetal e “maionese” caseira. Experimente.