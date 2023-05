Carbonara de ervilhas fumadas

Preparação

Leve uma panela grande com água e sal ao lume. Quando estiver para levantar fervura, faça à parte o molho, batendo todos os ingredientes numa liquidificadora e reserve.

Deite as ervilhas numa tigela à prova de calor, cubra com água a ferver e deixe por dois minutos, depois escorra e reserve.

Adicione o esparguete à panela de água a ferver e deixe cozer um minuto a menos do sugerido nas instruções do pacote.

Enquanto o esparguete coze, agite levemente o tofu em cubos com o amido de milho e a paprica fumada numa tigela até ficar uniformemente revestido. Aqueça o azeite numa frigideira grande em lume forte e, uma vez quente, frite o tofu fumado em cubos, mexendo de vez em quando, por oito a dez minutos, até ficar crocante e castanho. Adicione o alho e cozinhe por 30 segundos.

Quando a massa estiver quase pronta, despeje o molho na frigideira com o tofu e mexa com frequência, deixando cozinhar até borbulhar. Use pinças para tirar a massa da panela para dentro da frigideira grande com o molho. Adicione as ervilhas e agite bem.

Sirva em tigelas, coberto com pimenta preta e parmesão.