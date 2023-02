Aveludado de bacalhau e espinafres

Preparação

Comece por ligar o forno a 200 ºC.

Lave e descasque a batata-doce e corte-a em rodelas. Disponha a batata-doce já cortada num tabuleiro e tempere com um fio de azeite e um pouco de pimenta. Leve ao forno, durante 20 minutos.

Quando a batata-doce estiver assada, retire do forno e reserve.

De seguida coloque, numa panela, a cebola picada, os dentes de alho, o alho-francês, cortado em rodelas e deixe estufar com o azeite.

Adicione o bacalhau demolhado e desfiado, os espinafres, a cenoura ralada, as ervas aromáticas da sua preferência e tempere com pimenta e noz-moscada a gosto. No final, envolva a batata-doce previamente assada no forno.

Para o molho bechamel, coloque o azeite numa panela, misture a farinha ou amido de milho, adicione a bebida vegetal e a água da torneira. Deixe levantar fervura sem deixar de mexer. Adicione ao bechamel o grão-de-bico e tempere com pimenta e noz-moscada. Envolva bem todos os ingredientes e triture com a varinha mágica, até obter um molho aveludado.

Coloque o preparado do bacalhau numa travessa, envolva com o molho e polvilhe com o pão ralado. Leve ao forno, a 220 ºC, durante 20 minutos, e sirva com uma bela salada.

Notas: para aveludar o molho bechamel juntamente com o grão-de-bico, pode optar por substituir a farinha de trigo ou o amido de milho por farinha de aveia. Neste bechamel, a utilização tradicional de manteiga foi substituída pelo azeite, para que possa ter um molho mais saudável.