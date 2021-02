Lasanha de peru rápida e sem preocupações

Preparação

Pré-aqueça o forno a 200 ºC.

Comece por colocar um fio de azeite numa panela que dê para levar ao forno. De seguida coloque o peru e deixe alourar um pouco. Adicione os alhos, os cebolinhos e o aipo cortado em pedaços pequenos, junte o pimento e deixe refogar uns minutos.

Rapidamente, coloque o tomate, a água, os temperos e parta as folhas da lasanha sem grande preocupação.

Deixe cozinhar um pouco até a lasanha estar quase cozida e retire do lume.

Com uma faca, parta as amêndoas grosseiramente espalhe sobre a lasanha cozinhada, juntamente com a aveia, os queijos, um pouco mais de sal, mostarda em grão, pimenta e um fio de óleo de trufa.

Leve ao forno apenas para gratinar até ficar bem douradinho.

Sirva com uma salada.