Uma tarte que faz bom uso de sobras, aproveitando ingredientes que estão sempre à mão e que agradam à família.

As crianças adoram douradinhos, mesmo quando estes, como os aqui apresentados, apenas contam com vegetais. A sugestão é retirada do e-book “Vegetariano à Portuguesa, Com Certeza”.

Para combater o tempo mais fresco, nada melhor do que a tradicional canja de frango. Se tiver um toque diferenciador, ainda melhor.

Um prato económico e saboroso que faz recordar as refeições da infância.

Um dos pratos mais amados da cozinha portuguesa aqui recriado numa versão totalmente vegetariana. Uma sugestão a partir do e-book “Vegetariano à Portuguesa, Com Certeza”.

Joana Barrios, atriz e apresentadora também se fez cozinheira para nos apresentar receitas simples e caseiras. Neste caso, uma tosta que aproveita o suculento molho do frango assado.

Uma refeição que se prepara com muita facilidade, bem nutritiva e saudável.

Uma quiche é sempre uma boa oportunidade para aproveitar sobras de comida, para celebrar uma mesa de festa, ou mesmo para a marmita do dia seguinte.