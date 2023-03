"Quando assado, o grão transforma-se numa pepita deliciosa, crocante e com sabor a frutos secos. Por outro lado, assar o tomate intensifica o seu sabor adocicado. Uma combinação sensacional". As palavras são de Matt Pritchard, autor do livro "Dirty Vegan" de onde retirámos esta receita.

Estas bolinhas de Queijo Ilha são uma maravilha para acompanhar com uma salada.

Frango com manteiga Pode usar carne do peito em vez da coxa, se preferir, e reduzir o tempo de confeção em conformidade. O molho pode ficar tal como é ou pode passá-lo com a varinha mágica.

Bitoque na frigideira com batata-doce Hoje aposte neste clássico prato de carne com um acompanhamento inesperado.

"Estas Panquecas coreanas são perfeitas para introduzirmos mais legumes na nossa alimentação. Os miúdos também vão adorar", diz-nos Alida Remtula, do blogue "Alida's Food", e autora da receita.

Jeny Sulemange, chef do restaurante de cozinha moçambicana Cantinho do Aziz, partilha os segredos da sua chamuça vegetariana.