Chamuças vegetarianas

Preparação

Numa tigela, misture a água e a farinha, mexendo até formar uma papa.

Pique os coentros, as cebolinhas e a cebola.

Num tacho, junte os ingredientes do recheio: Primeiro o milho, depois a cebola, a cebolinha e os coentros picados. Por fim, adicione o queijo e misture bem.

Estenda a massa para chamuças e corte vários triângulos. Coloque uma colherada do recheio no centro de cada triângulo de massa. Feche o triângulo puxando as abas para o lado oposto, usando o preparado de farinha para “colar”.

Frite‑as no óleo bem quente até ficarem douradas.

(Se as quiser congelar, pode fazê‑lo antes da fritura.)