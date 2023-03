A dimensão dos cogumelos portobello é ideal quando queremos prepará-los no forno ou na frigideira, como é o caso, pois servem para acomodar inúmeros ingredientes. Uma sugestão a partir do livro "A Cozinha Low Carb da Alê".

Pronta em menos de meia hora, esta receita incrivelmente flexível acaba com o peixe que sobrou e está aberta a quaisquer legumes que tenha à mão e queira acrescentar. Uma sugestão da To Good To Go a partir do e-book "REMIX - Receitas para reaproveitar alimentos".

Um arroz que se quer malandro deve apresentar-se com um caldo delicioso e aromático. Aqui, numa versão com camarão e sem prescindir das dicas do chef e da nutricionista.

Esta é a receita clássica, original, deste delicioso molho de carne, típico da cidade de Bolonha. Leva somente um pouco de tomate em puré e diversos tipos de carne, picada finamente, ficando o molho com uma textura que lembra um estufado. Ponha na mesa queijo parmesão, ralado na altura, para que os convivas se sirvam à vontade.

Esta receita é excelente para utilizar as sobras de frango. Uma sugestão a partir do livro "Mais por menos - comer bem por 2,50 euros a dose", com autoria de Teresa d'Abreu.

Dê uma segunda vida ao pão velho, transformando-o numa alternativa vegetariana às almôndegas de carne e junte-lhes outros ingredientes como queijo, ervas aromáticas, especiarias, azeitonas ou alcaparras. Uma sugestão To Good To Go.

Tem uma curgete no frigorífico? Saiba que com ovos, fiambre e algum queijo pode fazer uma torta que vau deliciar os miúdos. Uma sugestão da nutricionista Rita Rocha de Macedo, no seu livro "O segredo do metabolismo".

Sabe e assemelha-se a frango, mas é uma alternativa 100% vegetal à carne. Uma receita aqui posta à prova nuns mini wraps repletos de sabor.