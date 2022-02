Arroz malandro de camarão

Preparação

Descasque os camarões e reserve as cascas e as cabeças.

Descasque e pique os alhos.

Caso goste de sabor extra spicy no arroz, pique uma malagueta.

Descasque e pique a cebola. Descasque e corte a cenoura em meias luas. Lave e corte o alho-francês em juliana. Pique os coentros e reserve.

Caldo de camarão: numa panela ao lume, coloque um fio de azeite, em seguida, a cebola (uma), o alho-francês e a cenoura e deixe alourar. Junte as cascas do camarão, deixe caramelizar e adicione o brandy. Deixe evaporar o álcool e adicione a polpa de tomate. Junte água, um dedo acima de cobrir, e deixe cozinhar o caldo durante 25 minutos. Triture com a varinha mágica, passe pelo o passador e reserve.

Arroz de camarão: num tacho ao lume, refogue, em azeite, a cebola (uma) e o alho picado. Adicione uma folha de louro, o arroz carolino e o 1,2 l de caldo de camarão a ferver. Deixe cozer o arroz a ferver lentamente e vá mexendo durante dez minutos. Adicione o miolo do camarão e a malagueta picada e deixe cozinhar mais cinco minutos. Se necessário, junte mais caldo (o arroz deve ser servido caldoso) e o sumo de limão. Finalize com coentros frescos picados, tomate fresco cortado aos cubos e sem grainhas e um fio de azeite. Misture e sirva no momento.

Dica do chefe: quando escolher o calibre do camarão, tenha como referência que o tamanho 30\40 significa 30 a 40 camarões por 2 kg.

Dica do nutricionista: sabia que o camarão é rico em proteína, que contribui para a manutenção de massa muscular e de ossos normais e em vitamina B12? 100 g de camarão contêm mais de 80% da dose diária recomendada desta vitamina que, entre outras coisas, contribui para o normal funcionamento do sistema imunitário e para a redução do cansaço e da fadiga. Importa apenas salientar que, independentemente destes benefícios, o camarão tem uma quantidade significativa de colesterol, pelo que deve ser consumido esporadicamente e em pouca quantidade.