Um caldo de legumes, um lombo de peixe e um requeijão unem-se numa deliciosa receita.

Encontrar uma versão de croquetes sem carne ou peixe e que agrade a todos pode ser um desafio, mas esta proposta com espinafres cremosos é um sucesso.

Os clássicos pastéis de bacalhau numa versão sem o fiel amigo, com a utilização de uma leguminosa, o grão-de-bico, complementado de vegetais. Uma sugestão do e-book “Vegetariano à Portuguesa, Com Certeza”.

Confesse, nunca lhe ocorreu que azeitonas e nozes pudessem preparar deliciosos croquetes. Mas assim é. Uma sugestão do livro "Vegetal a 100%".

Leu a palavra rissol e terá pensado, “gosto, mas é calórico e dá trabalho”. Desengane-se, a massa destes pastéis é fácil, rápida e versátil (aproveite-a para quiches). E traz um bónus, não há fritura e o recheio tem vegetais.