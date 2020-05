Croquetes cremosos de espinafres

Preparação

Derreta a manteiga numa caçarola grande em lume médio. Incorpore metade da farinha e coza durante um minuto. Retire do lume e introduza o leite, um pouco de cada vez, até os grumos se desfazerem. Volte a pôr ao lume e coza, mexendo frequentemente, até o molho engrossar.

Retire do lume e tempere com noz-moscada, pimenta caiena, sal e pimenta. Incorpore o queijo Parmesão e os espinafres cozidos. Deite num recipiente grande, tape e refrigere durante três horas, até solidificar.

Deite os ovos batidos, o pão ralado e a restante farinha em três tigelas diferentes. Com duas colheres, molde a mistura de croquete em ovais, rodando as colheres uma na outra.

Mergulhe os croquetes na farinha, depois no ovo batido e por fim passe pelo pão ralado. Certifique-se que os croquetes estão bem revestidos com as três camadas, para que o interior não escorra para fora quando os fritar.

Aqueça o óleo numa caçarola funda a 190 °C e frite os croquetes, em grupos de três, até alourarem. Levará cerca de três minutos. Escorra em papel de cozinha e sirva-os imediatamente.