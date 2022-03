Croquetes de azeitonas e nozes

Preparação

Esta receita prepara 12 croquetes.

Coloque as lentilhas num tacho com o dobro da água e leve a cozer durante dez minutos.

Entretanto, aqueça o azeite numa frigideira e comece por saltear a cebola roxa picada durante alguns minutos.

De seguida, deite no processador as nozes e processe até obter pedaços pequenos.

Reserve as nozes. Coloque então as azeitonas no processador e pique-as também até obter pedaços pequenos.

Adicione as azeitonas picadas à frigideira e salteie mais um pouco.

Quando as lentilhas estiverem cozidas desligue o lume e escorra-as. Coloque as lentilhas no processador e processe até ficarem em papa.

Adicione as lentilhas trituradas à frigideira e tempere tudo com sal, pimentão fumado, pimenta-preta e alho em pó.

Desligue o lume e adicione à mistura as nozes partidas e a farinha de aveia, envolvendo tudo. Deixe a mistura repousar no frigorífico durante 15 minutos.

Prepare a mistura de panar e forme os croquetes com as mãos molhadas.

Regue-os com azeite e leve a assar a 180 °C, durante 30 minutos.

Sirva com a maionese vegan de ervas.