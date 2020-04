Rissóis saudáveis de vegetais

Preparação

Receita estimada para 10 rissóis

Massa

Comece por lavar o grão-de-bico com água fria e escorra bem a água.

Com a ajuda de um passe vite ou de um garfo, esmague o grão até que fique com uma consistência tipo puré.

Faça uma bola com o puré de grão, espalme um pouco e faça um buraco no meio da porção.

Coloque a farinha de espelta no local onde abriu o buraco e amasse bem (quase como se estivesse a amassar uma massa para pizza).

Assim que a massa estiver homogénea, estenda-a numa superfície plana, previamente polvilhada com farinha (para não colar).

Faça os moldes para os rissóis, com a ajude de um molde próprio. Caso não tenha um molde, faça-os com a ajuda de um copo.

Quando os moldes estiverem preparados, deixe a massa descansar e comece a preparar o recheio.

Recheio

Numa frigideira alta ou num wok, verta um fio generoso de azeite e deixe aquecer.

Quando o azeite já estiver quente, acrescente o alho-francês às rodelas e deixe cozinhar em lume médio/alto por aproximadamente três a quatro minutos.

Acrescente a curgete ralada e a cenoura e cozinhe por mais dois minutos.

Acrescente o molho de soja e, se for a gosto, um pouco de pimenta. Mexa bem.

Deixe que os legumes cozinhem e quando estiverem macios desligue o lume.

créditos: No Cheat Day

Montagem

Coloquem um pouco de recheio em metade do rissol previamente moldado e dobre, colocando a outra metade por cima (tal e qual como se fossem rissóis).

Calque as pontas para ligar as partes (se for necessário molhe as pontas dos dedos com água para que seja mais fácil colar as pontas da massa).

Bata o ovo e pincele por cima dos rissóis.

Coloque as sementes de papoila por cima e leve ao forno previamente aquecido a 200 ºC, por aproximadamente 20 minutos ou até que os rissóis fiquem dourados.

Retire do forno e sirva com uma salada de espinafres.