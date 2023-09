Quando se junta farinheira, ovos e batata tem um nome: delícia. Ou neste caso, Brás de farinheira.

Uma receita deliciosa e simples de risotto com camarão, preparada com um toque especial, paixão q.b. e em apenas alguns minutos.

O bacalhau dá-nos mil e uma receitas e temo-lo como o fiel amigo à mesa. Neste caso, podemos dizer que um amigo nunca vem só. O arroz não desilude os portugueses que lhe encontram inúmeros preparos. Aqui, numa receita simples e eficaz.

Para acompanhar esta carne tenra e suculenta, um arroz que não dispensa um toque de exotismo no caril em pó e nas sultanas.

O gastrónomo Virgílio Gomes e a apaixonada por cozinha Isabel Zibaia, dão-nos a sua receita de choco frito. Acompanham-no de um molho tártaro. Uma proposta que sai do livro "Petiscos do Rio e do Mar".

A cozinha sem complicações de Cátia Goarmon, que os portugueses conhecem como "Tiá Cátia", chega-nos à mesa sem complicações. Mesmo quando envolve croquetes de amendoim e um molho a preceito.