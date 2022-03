Com ou sem cebola, com batata frita ou cozida. Estes são apenas alguns dos dilemas que levantam as centenas de receitas de tortilha de batata. Esta é a receita do chefe Rui Ribeiro.

Sem ideias para um jantar ou a incluir na marmita que leva para o trabalho? Esta empanada fica pronta num instante.

Um prato económico e saboroso que faz recordar as refeições da infância.

Uma alternativa ao clássico prato de filetes panadas. Estas, também vão à frigideira, embora o resultado se aproxime mais de uma tomatada. A sugestão é do livro “Estou Farto de Cozinhar…E Agora?”

Saiba que pode preparar em casa um dos pratos preferidos nas visitas aos restaurantes chineses. Os miúdos vão adorar esta sugestão de Rui Marques, autor do livro “Estou Farto de Cozinhar…E Agora?”

"Acho que o nome diz tudo, não diz? Foi das primeiras receitas que o meu pai fez quando me tornei vegetariana e continua a ser a minha favorita sempre que vou a casa dos meus pais", diz-nos Ana Isabel Monteiro, autora do livro “Vegetariano nas Quatro Estações”.

Quem se perde por queijo derretido vai adorar esta receita. Para mais, quando é temperada com uma boa pitada de orégãos e o aromático alho. A sugestão é de Rui Marques, do blogue "A Pitada do Pai".

Se gosta de requeijão de ovelha e de amêndoa, vai adorar este bolo delicioso. Adiciona-se açúcar e gemas e faz-se magia.