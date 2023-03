As sobras de bacalhau cozido proporcionam-nos um prato que faz justiça à nossa cozinha tradicional. A autora, Joana Roque, apresenta-nos esta receita no seu novo livro "Cozinhar com sobras".

Frango com tangerina Um prato que se define em duas palavras: suculento e delicioso. Para o adjetivar de outras formas, só mesmo provando-o.

Empadão de pão O pão faz parte de muitas das nossas refeições, desde o pequeno-almoço até às refeições principais. Nesta alternativa ao empadão tradicional, o pão ganha um lugar de destaque. Acompanhe a nutricionista Mafalda Rodrigues de Almeida e experimente.

A fruta madura e as bolachas com vários dias ganham máximo fulgor nesta sobremesa descomplicada. A sugestão é da Too Good To Go.