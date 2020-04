Frango com tangerina

Preparação

Descasque as tangerinas tirando-lhe as peles e as sementes. Reserve.

Num wok, coloque o óleo de coco e adicione as tiras de frango. Frite até dourarem (por três a quatro minutos), mexendo sempre. Retire para um prato e reserve.

No mesmo wok (se necessário junte um pouco mais de óleo), deite agora o alho francês às rodelas e deixe que frite por cerca de um minuto.

Adicione o molho de soja e junte novamente o frango.

Envolva bem todos os ingredientes e finalmente junte os gomos de tangerina.

Retire do lume e sirva de imediato, polvilhado com coentros e acompanhado de arroz branco.

Nota: o molho de soja confere à receita o toque a sal. Querendo, pode adicionar um pouco de sal na última fase do processo (quando junta os gomos de tangerina)-