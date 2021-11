Bolonhesa de lentilha com segredo

“Quando fiz a transição na minha alimentação durante a qual, entre outras coisas, deixei de comer carne, adaptei pratos que já fazia e me davam conforto, criando versões vegan e mais saudáveis, mas tão ou mais deliciosas. A bolonhesa de carne é um deles e faz parte das minhas memórias de sempre”, adianta Catarina Gouveia no seu livro "Feito com Amor".