Um pouco de açúcar ao cozinhar os tomates fá-los perder acidez. O alho, a cebola e os pimentos, para uma melhor digestão, devem ser cozidos cinco minutos em água e sal, em ebulição, antes do segundo cozinhado.

As alcachofras, os aipos, os cogumelos, os rábanos, os nabos devem esfregar-se com meio limão ou lavar em água de limão ou vinagre. Isso impedirá que ao contacto com o ar fiquem escuros.

Se as batatas possuem grelo devem ser colocadas de parte, pois serão pouco nutritivas e terão pouco gosto. As batatas pequenas, cozidas, descascam-se mais facilmente que as grandes. Estas últimas prestam-se a ser cortadas à faca, em quartos.

Para pelar os pimentos, passe-os primeiro sobre a chama, ou mergulhe-os em água a ferver.

Para evitar as lágrimas enquanto descasca cebolas basta mantê-las submersas numa bacia com água.

A beterraba assada no forno deve ser descascada, cortada às fatias e temperada uma hora antes de levar à mesa, com uma colher e meia de açúcar e bastante sal. Depois completa-se com azeite, vinagre e salsa triturada.

Para cozer os espargos é necessário amarrá-los em feixes, divididos de modo a poderem mergulhar na água a ferver, primeiro os grossos, depois os mais finos. Com este sistema acabarão por ficar cozidos todos ao mesmo tempo.