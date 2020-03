- Uma boa manteiga deve apresentar consistência semissólida à temperatura ambiente. Não deve soltar água. O odor é aromático e o sabor doce e agradável. A cor deve ser amarela e uniforme. Esta cor varia do amarelo-claro, ao amarelo-forte, dependendo da alimentação das vacas (ou búfala, ovelha, cabra, entre outras espécies) e do leite que consequentemente produzem.

- Na conservação, a manteiga mantém-se na porta do frigorífico a uma temperatura entre os 0 e os 8ºC. Pode-se congelar a manteiga a uma temperatura de – 18ºC mas nunca mais do que por dez meses. Mais tempo torna a manteiga rançosa.

- Dentro do frigorífico a manteiga tende a “absorver” os odores de alimentos próximos. Como tal, aconselha-se a conservação do produto numa embalagem hermética.

- Se a manteiga ficar rançosa (ou preferível é evitá-lo), deve bater-se com um pouco de água bicarbonatada ou cobri-la com água fresca, adicionando a esta uma colher de chá de bicarbonato de sódio. Deve permanecer nesta solução por três horas. Depois, deve ser lavada várias vezes em água fresca.

O bicarbonato ajuda a neutralizar o cheiro e o gosto de ranço.

- Para amolecer rapidamente a manteiga que retira do frigorífico (por exemplo, para a barrar no pão), processa assim: Aqueça um copo com água no microondas. Posto isto, vai deixar a água quente dentro do copo por um minuto. Descarte a água. Coloque a manteiga que pretende utilizar sobre um prato e vire o copo aquecido sobre o alimento. Cria um ambiente de sauna e a manteiga ficará amolecida.

- Se antes da fritura verter uma colher de chá de óleo alimentar na frigideira, a manteiga não queimará nem respingará.

- Quando cozinhada a uma temperatura superior a 120 ºC a manteiga tende a escurecer e decompor-se. O produto resultante pode ser nocivo ao organismo. A alternativa na fritura pode ser um bom azeite ou óleo, pois resistem melhor a elevadas temperaturas.

- Pode evitar o escurecimento da manteiga juntando uma noz de manteiga fresca (15 a 20 g) durante a fritura, o que baixará a temperatura da confeção.

- Para se clarificar a manteiga pode seguir um método simples: Numa panela vai derreter a manteiga (com ou sem sal) totalmente. Posto isto, deixe a manteiga descansar. As partes sólidas virão à superfície. Verta este líquido através de uma gaze húmida. Esta reterá a gordura, permitindo à manteiga escoar para um recipiente.