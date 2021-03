Arroz de legumes no forno (vegan)

Uma refeição que dispensa a proteína animal. Com tanto (e saudável) sabor nem sentimos a falta da carne.

Abóbora Hokkaido caramelizada

Acrescente novidade aos seus acompanhamentos com esta receita que prepara com cinco ingredientes.

Empanadas veganas

Como recheio pode usar legumes assados no forno, ou até mesmo sobras de algum assado que fez. É só cortar mais miúdo e rechear a massa.

Pataniscas de curgete no forno

Uma receita versátil, já que pode substituir a curgete por outros ingredientes como cogumelo, tomate, espinafre, tofu, maçã e mesmo banana.

Tempeh frito em molho de soja doce

É muito comum no Oriente provarmos pratos agridoces ou salgados, ligeiramente adocicados, como é o caso deste. A receita original leva açúcar ou melaço, além de molho de soja doce. No caso vertente usa-se o molho de soja tradicional e o doce é introduzido com a geleia de arroz.

Estufado de feijão vermelho com abóbora

Um prato de conforto que combina magistralmente a abóbora, o tomate e o feijão. Para acompanhar com um arroz quentinho.

Papas de sobras de arroz

Sobrou arroz ou quinoa ou millet do jantar? Então transforme as sobras numa deliciosa papa para o pequeno-almoço. Uma refeição sem dúvida económica.

O bolo de banana que vem com um bónus, tem menos calorias

A nutricionista Cláudia Viegas e o chefe de cozinha Gilberto Costa recriam um clássico dos bolos de conforto, o de banana. E, dão-lhe um extra, reduzindo nas calorias. Descubra como.