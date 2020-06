Amaranto

Origem: América do Sul

Outrora alimento básico na América do Sul, a popularidade do amaranto espalhou-se pelo mundo inteiro, e tanto as sementes como as folhas são consumidas. Cozinhado em líquido, o amaranto rapidamente adquire uma consistência polposa, semelhante as papas de aveia. Quando tufados, os grãos permanecem secos e soltos, perfeitos para adicionar a pequenos-almoços, saladas, petiscos e iguarias doces.

Propriedades nutricionais: O Amaranto e rico em magnésio, fósforo e manganésio e é uma boa fonte de proteína, fibra, ferro, cobre, selénio e vitamina B6.

Sendo um dos pseudocereais mais nutritivos, o amaranto e uma proteína completa, que contém todos os nove aminoácidos essenciais.

Trigo-sarraceno ou mourisco

Origem: China

O Trigo-Sarraceno não é uma variedade de trigo; não tem glúten e é extraído de uma planta da mesma família do ruibarbo e das azedas.

Coze muito depressa e é particularmente bom em saladas. A farinha de trigo-sarraceno é usada nas massas asiáticas, nos crepes e nos blini (uma espécie de panquecas) - pelos quais é mais conhecida. 0 Trigo-Sarraceno torrado é chamado de kasha.

Propriedades nutricionais: O Trigo-Sarraceno é rico em magnésio, cobre e manganésio e é fonte de proteína, fibra, f6sforo e vitaminas B2 e B3.

Milho

Origem: América do Sul

O Milho abrange uma vasta gama de alimentos que inclui as pipocas, a polenta, a masa harina (massa de milho), todos eles produzidos a partir de diferentes variedades da mesma planta. Este cereal altamente versátil é consumido no mundo inteiro. Funciona bem em pratos doces e salgados, em particular os picantes.

Propriedades nutricionais: O milho e uma boa fonte de fibra, magnésio, fósforo, manganésio, selénio e vitamina B1.

Milho Painço ou millet

Origem: África Ocidental

O Milho Painço é extraído de uma espécie de gramínea e é um dos cereais sem glúten mais antigos. Embora cultivado em grande parte para alimentação animal, é uma excelente alternativa ao trigo, ao milho e ao arroz. É afamado por ser altamente alcalino, contribuindo para a manutenção de um pH corporal bem equilibrado.

Propriedades nutricionais: O milho painço é rico em manganésio e uma boa fonte de proteína, fibra, magnésio, fósforo, cobre e vitaminas Bl e B3.