De pele lisa ou enrugada, de diferentes cores (do verde ao castanho), tamanhos e formas, a ervilha provém de uma família numerosa, com mais de 200 variedades, naturalmente todas elas leguminosas. Trata-se de um alimento de fácil digestão que pode ser conservado seco ou enlatado.

Acresce que a nossa ervilha é de uma grande versatilidade à mesa. Pode ser introduzida em sopas e purés, cozida como acompanhamento de carne ou peixe, ou mesmo a base de algumas confeções como é o caso das ervilhas com ovos escalfados. Tudo isto com um bónus, é um alimento muito pouco calórico. Cem gramas de ervilhas não têm mais de 80 calorias. É uma leguminosa rica em vitamina A, B, C, cobre, cálcio, fósforo, ferro e potássio.

- A qualidade das ervilhas frescas vê-se nas vagens que devem ser firmes, brilhantes e de cor viva. Se as esfregarmos ligeiramente, rangem. Vagens moles ou amareladas são sinal de envelhecimento.

- Quando as vagens estão muito grandes e pesadas, as ervilhas costumam ser rijas e ricas em amidos. Se, por outro lado, as vagens forem finas e achatadas, os grãos estão imaturos.

- Evite vagens com manchas escuras ou partes secas, indicando estas que as ervilhas já não estão em condições de consumo. Quando muito maduros, os grãos endurecem e secam, perdendo sabor.

- Se quiser conservar os grãos frescos de ervilhas, coloque-os num saco de plástico no frigorífico. Podem durar entre três a quatro dias.

- Se pretender conservar as ervilhas por mais tempo, dê-lhes um pré-cozimento. Ferva-as em água apenas três minutos, guarde-as num recipiente hermético e com uma parte do líquido da cozedura.

- Para extrair as ervilhas das vagens só tem que partir o topo desta e puxar o “fio”. As ervilhas saltam quando a vagem se abre. Não precisa lavar os grãos antes de cozinhar.

- Para cozer os grãos de ervilha, deite-os em água fervente com sal durante dez minutos.